6 أشهر حبسا نافذا وعام “سورسي”.. والإفراج عن ربراب اليوم

قضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بالسجن 18 شهرا، منها 6 أشهر سجنا نافذا ضد رجل الأعمال يسعد ربراب.

وجاء حكم المحكمة بعد جلسة محاكمة دمت عدة ساعات، وانتهت على العاشرة والنصف من ليلة الثلاثاء.

وتمت تبرئة ربراب من جنحة التصريح الجمركي الخاطئ فيما جرت إدانته بتهم مخالفة قانون الصرف والتزوير واستعمال المزور.

وبموجب الحكم الصادر ضد رجل الأعمال مالك مجمع سيفيتال، فإن هذا الأخير سيتم الإفراج عنه اليوم، بحكم أنه قضى أكثر من مدة محكوميته في الحبس المؤقت.

كما قضت المحكمة بتغريم رجل الأعمال بمبلغ 100 مليار سنتيم.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد قد أمر يوم 22 أفريل الماضي، بإيداع ربراب الحبس المؤقت بسجن الحراش.