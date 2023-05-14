6 أشهر حبس لشاب شاب اعتدى على محامي بالضرب

أصدرت محكمة الجنح بئر مراد رايس، حكما يقضي بإدانة شاب في العقد الثاني من العمر بعقوبة 6 أشهر حبس غير نافذ. بعد أن اعتدى بالضرب على محامي من نقابة العاصمة.

كما انطلقت تفاصيل قضية الحال حسب ما دار بجلسة المحاكمة، بناءا على شكوى تقدم بها الضحية “ع.و”. مفادها تعرضه إلى الضرب من طرف المتهم. وذلك بعد ذهابه لمقابلة صديقته التي تعمل حلاقة بضواحي منطقة دالي براهيم. حيث اعتدى عليه المتهم بالضرب مسببا له عجز جسدي لمدة 45 يوما.

وجلسة المحاكمة فإن صديقة الضحية “ع.و” قامت بتحديد موعد غرامي لهما في نفس الوقت. وهو ما أدى إلى انفعال ونرفزة المتهم الذي ضرب المحامي.

وبعد مثول المتهم أمام هيئة المحكمة اعترف بالتهمة المتابع بها التي تتعلق بالضرب والجرح العمدي. وطالب الصفح من المحامي الضحية في قضية الحال. فيما التمس وكيل الجمهورية ضده توقيع عقوبة 3 سنوات حبس نافذ. وبعد المداولة أصدرت المحكمة الحكم السالف ذكره مع الافراج عنه.