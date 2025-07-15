6 سنوات حبسا لمشعوذ يمارس السحر تحت غطاء “الرقية”

قضت محكمة الشراقة اليوم الثلاثاء، بتوقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية. في حق شخص يدعى “ص.م” 65 سنة عن تهمة ممارسة طقوس السحر والشعوذة والنصب والاحتيال.

كما قضت بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 200 ألف دج في حق المتهمة الثانية سيدة تبلغ من العمر 47 سنة تدعى “س.ز”. عن نفس التهمة. وذلك عقب شكاوي تفيد بممارسة المتهم السحر تحت غطاء جلسات علاجية بالرقية.

ملابسات القضية حققت فيها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني. وذلك بناءا على شكوى تقدم بها شخص يدعى “س.م” يفيد أنه اكتشف ممارسة طقوس سحر وشعوذة عليه. وأنه بناءا على اعراض ظهرت عليه أدت إلى تدهور حالته الصحية. وأنه بحثا عن علاج مما هو فيه. طلب المساعدة من شقيقاته بالبيت للخضوع لجلسات رقية شرعية مقابل مبالغ مالية لعل ذلك يكون حلا لوضعه. وأن إحدى شقيقاته عرضت عليه المساعدة من خلال راق عرفته عليه على أساس انه الوحيد. الذي يمكنه أن يحلصه مما هو فيه وأنه وبغرض العلاج دفع ما قيمته 50 مليون سنتيم. على أساس العلاج. وأنه اكتشف لاحقا أن شقيقته هي من كانت وراء معاناته وأنها هي من قامت بإيذائه من خلال المشعوذ الذي ادعى أنه الراقي المزيف.

كما داهمت مصالح الأمن منزل هاته الأخيرة المدعوة”س.ز”. حيث أسفر البحث على العثور على طلاسم سحر وشعوذة بمنزلها. وتم توجيه لها أصابع الاتهام رفقة المشعوذ.

وخلال المحاكمة أنكرت المتهمة ممارسة السحر على شقيقها عند المشعوذ المتهم. وادعت أنها كانت تقصده على أساس علاج ابنتها وليس إيذائه وأن طلاسم السحر. التي عثر عليه بمنزلها موجهة لها من أجل علاجها الشخصي. وأكدت أن المبالغ المالية التي سلمتها للمشعوذ كانت بغرض العلاج.

المشعوذ ينكر معرفته بالمتهمة

في حين أنكر المشعوذ هو الآخر معرفته بالمتهمة. هذا الأخير الذي أسفرت عملية تفتيش مسكنه بالدكاكنة بالدويرة على العثور على طلاسم سحر وشعوذة. وأغراض أخرى ومواد غامضة بالإضافة إلى كتاب المعرفة الخاص بالسحر .

كما تقدم أحد الأشخاص كشاهد في الملف. مؤكدا أنه استنى مسكنا من عند المتهم الاول “ص.م” لكنه لم يستطع الإقامة به بسبب التردد الكبير لعدة اشخاص خاصة النساء. وأنه علم بأنه يمارس أعمال السحر و الشعوذة تحت غطاء الجلسات العلاجية بالرقية. وقدم للمحكمة عريضة موقعة من جيرانه يؤكدون النشاط الذي يمارسه هذا الأخير.

وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية. ضد المتهم”ص.م” و 4 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج ضد المتهمة “س.ز”، قبل أن تنطق المحكمة بالحكم السالف ذكره.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور