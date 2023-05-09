6 سنوات سجنا لتاجر اعتدي على ابن حيّه وتسبب في فقدان بصره

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا، في حق المتهم الموقوف ” م.صهيب” تاجر بالعاصمة. عن جناية الضرب والجرح العمدي المفضي الى فقدان إبصار إحدى العينين. راح ضحيتها ابن الحي الذي فقد البصر بعينيه اليسرى بصفة نهائية حسب تقارير الخبرات الطبية. لتلقيه ضربة قوية بواسطة آلة حادة. وجاء منطوق الحكم بعدما التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم عن نفس التهم.

كما كشفت مجريات المحاكمة، أن مشاجرة عنيفة وقعت بحي الدوم ببرج الكيفان شرقي العاصمة خلال شتاء 2023 في 26 جانفي. في حدود الساعة منتصف الليل. أين كان الضحية في حالة سكر متقدمة متواجدا بالحي يتلفظ بكلام فاحش وعبارات بذيئة أمام مسكن المتهم الموقوف “م.صهيب”. وهو ما أثار حفيظته فخرجت برفقة شقيقيه لنهي الضحية عن تصرفاته، والابتعاد عن الأماكن. غير أن الضحية استمر في عناده، مطالبا من المتهم تسليمه مبالغه المالية التي يدين له بها.

وأمام اصرار الضحية على طلبه وهو في تلك الحالة يردد على مسامع المتهم واشقائه وسكان الحي، فقام بتوجيه ضربة قوية بواسطة بيده ” لكمة” أسقطت الضحية أرضا، وخلالها تدخل جارين أحدهما قام بإدخال الضحية إلى منزله وهو مصاب في وجه على مستوى الخد الأيسر. و أمام تعرّض الضحية للاصابة التي تلقاها تسببت له في وعكة صحية لتفاقمها. ما جعله يدخل المستسفى. ويمكث بها لمدة 9 أيام كاملة، لأجل متابعة وضعه الصحي. ليخلص تقرير الطبيب الشرعي على يد طبيب أخصائي في جراحة العيون الى أن الضحية تعرض الى ضربة عنيفة على مستوى العين بواسطة آلة حادة.

كما تضمن التقرير الطبي وجود تضييق في الشق الجفني وجروح في القرنية، مما تسبب في العمي كليا.

المتهم. وخلال مواجهته بالوقائع المنسوبة اليه، اعترف في الجلسة بأنه تشاجر نع الضحية بليلة الوقائع لاستفزازه لكونه كان مخمورا. ويتلفظ بكلام فاحش أمام مسمع أفراد عائلته، فخرج لنهييه. ولأن الضحية أصر على البقاء وهو على نفس الحالة، قام بتوجيه لكمة قوية على الوجه من الجهة اليسرى. ناكرا استعماله سكين لحظة الاعتداء، مؤكدا أن الضحية يفتري عليه. كما أكد عدد من الشهود منهم الجارين الذين تدخلا لفض المشاجرة أن المتهم لم يكن يحز على سلاح أبيض لحظة اعتدائه على ضحيته، بل وجه له لكمة على الوجه فقط.