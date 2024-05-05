6 سنوات سجنا لعشريني بتر أصابع يد غريمه بباب الوادي

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة 6 سنوات سجنا في حق المتهم الموقوف المدعو ” ص.أمين” في العقد الثاني من العمر. لارتكابه واقعة ضرب وجرح عمدي تسببت في بتر أصابع اليد اليسرى للشاب ضحيته المدعو ” ع.زين الدين ” بحي باب الوادي.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمس النائب العام بالجلسة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم. عن جناية الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض المفضي إلى عاهة مستديمة.

وفي تفاصيل المحاكمة تبين أنه بيوم الوقائع الموافق لـ 1 جويلية 2023، في حدود الساعة الثامنة ليلا. وقعت مناوشات خفيفة بين الضحية وشقيقه الأصغر على مستوى الحديقة العمومية ” البراق” الكائنة بالقصبة السفلى بالعاصمة.

وخلالها كام المتهم في قضية الحال، جالس بالسلالم المقابلة للحديقة، وبسماعه صوت المتهم المتعالي على شقيقه. امتعض وغادر مكانه محاولا الاعتداء على الضحية لرفضه الصراخ وعبارات السب. والكلام البذيء بالقرب من مسكنهم العائيلي، وخلالها قام الضحية بجلب مطرقة محاولا الاعتداء بها على المتهم.

وبعد لحظات رجع عاد المتهم وهو مشهرا في يدع سيفا من الحجم الكبير، أين قام بمباغتة الضحية ” ع.زين الدين”. موجها له ضربة أولى على مستوى الركبة اليمنى. أدت إلى احداث جروح بليغة أدت الى فقدان حركة الرجل اليمنى، ثم ضربة أخرى على مستوى اليد اليسرى. مما أدت الى بتر الأصابع الخمس لليد، مسببا له عاهة مستديمة. وهذا ما أقره الطبيب الشرعي بالمستشفى الجامعي بباب الوادي.

وفي الجلسة حاول المتهم انكار جزء من الوقائع المنسوبة إليه، مصرحا بأنه سبب اعتدائه على ضحيته “زين الدين”. هو دفاعه الشرعي عن نفسه، الأمر الذي جعله يجلب سيف. خشية الإعتداء عليه من طرف المتهم بعد المناوشات التي وقعت بينهما على مستوى الحديقة.

من جهته الضحية تراجع عن أقواله الأولية التي أدلى بها خلال مجريات التحقيق الإبتدائي. وصرح بأن سببب بتر أصابع يده اليسرى، هو محاولة شباب الحي نزع السكين من يده. بعد سقوطها ارضا على إثر تلقيه الضربة الأولى على مستوى الركبة اليمنى من طرف المتهم وفرار من مسرح الجريمة.