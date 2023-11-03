6 سيارات chery تدخل الجزائر وهذه مميزات كل واحدة منها

وصلت أمس الخميس أول دفعة سيارات من علامة شيري الصينية إلى ميناء جيجل. في انتظار الانطلاق الفعلي للعلامة نهاية الأسبوع المقبل.

كما تتوفر مجموعة “شيري”، CHERY ALGERIE ، التي نشرتها في واجهة موقعها الرسمي، على 6 سيارات عصرية.

وتم تطوير السيارات حسب المعايير الدولية، وبتصميم فاخر.

ويتعلق الأمر بكل من تيغو8 برو، وتيغو 7 برو، تيغو4 برو، تيغو2 برو، اريزو5، اريزو8.

1- تيغو8 برو.. فخامة وأداء أفضل على الطرق الوعرة

تعمل تيغو8 برو الفاخرة ذات السبع مقاعد، بمحرك تربو متاح بسعة 1.6 لتر و2.0 لتر. ونظام تبديل التروس الإلكتروني ومنصة T1X. التي تضمن أداءً أفضل للسيارة على الطرق الوعرة.

أما بالنسبة للتصميم الخارجي للسيارة، فإن تيغو 8 برو مزودة بمصابيح أمامية وخلفية LED ومؤشر لتحديد الإتجاهات. ورف سقف قوي مصنوع من الألمنيوم ومرآة الرؤية الخلفية الخارجية.

كما أن شيري تبجو 8 برو تتمتع بالعديد من وسائل الأمان والتقنيات الحديثة. التي تمنح راكبيها تجربة مريحة ومميزة مثل جهاز استشعار وقوف السيارات وشاشة عرض عالية الجودة قياسها 12.3 إنش. وشاشة لمس للتكييف ومكابح الوقوف الإلكترونية. وهيكل السيارة القوي ومستشعر ضغط الهواء في الإطارات. ونظام مساعدة السائق الحديث والوسائد الهوائية.

2- تيغو 7 برو.. تصميم متين ومثالية للرحلات الطويلة

شيري تيجو 7 برو هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات. تم تصميمها لكل من المدينة والريف. إنها سيارة كروس أوفر مدمجة تأتي مع مجموعة متنوعة من الميزات المثالية. لمن يحبون الأماكن الرائعة في الهواء الطلق.

كما تتميز هذه السيارة بتصميم متين وهي مثالية للرحلات الطويلة. تحتوي على مساحة تخزين واسعة وتأتي مع جميع الميزات التي تحتاجها لركوب مريح.

كما تتمتع السيارة بمجموعة متنوعة من الميزات التي تساعد في الحفاظ على سلامة السائق. والركاب أثناء السير على الطريق. تتضمن بعض هذه الميزات ما يلي:

– نظام تحكم بالثبات يساعد على ثبات السيارة أثناء القيادة حتى في الظروف الصعبة

– نظام تحكم في الجر يساعد على منع انزلاق عجلات السيارة

– كاميرا للرؤية الخلفية تساعد السائق على رؤية ما هو خلف السيارة قبل الرجوع للخلف

– الوسائد الهوائية التي تنتفخ في حالة حدوث تصادم

3- تيغو4 برو.. سيارة مثالية وإمكانيات رائعة

شيري تيغو 4 برو من السيارات المثالية وهذا لما لها من مواصفات وإمكانيات رائعة. وهي تنتمي للسيارات الكروس أوفر المدمجة التي تتمتع بالعديد من وسائل الراحة والأمان.

تتميز السيارة بمحرك قوي بقوة 145 حصان بسعة 1500 سي سي، وبعزم دوران 210 نيوتن \ متر.

– ناقل حركة أوتوماتيك CVT بنظام الدفع الأمامي.

– معدل استهلاك الوقود 17 كم \ لتر ونوع الوقود المستخدم للسيارة هو البنزين.

– يبلغ طول السيارة 4338 مم، والعرض 1830 مم، وارتفاعها 1645 مم.

– قاعدة العجلات 2630 مم، كما تبلغ سعة الحقيبة الخلفية للسيارة 350 لتر.

أما عن مواصفات السلامة والأمان فتحتوي على حساسات ركن خلفية. 4 وسائد هوائية، حزام أمان خلفي، توزيع الفرامل إلكترونيًا EBD، نظام توازن إلكتروني ESP. فرامل مانعة للإنغلاق.

كما تحتوي على نظام التحكم في الثبات. نظام التحكم في الجر الديناميكي، نظام للثبات عند المنعطفات. نظام لتثبيت مقاعد الطفل. إنذار ضد السرقة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

مميزات شيري تيجو 4 برو 2023:

– شاشة معلومات ترفيهية بمقاس 10.25 بوصة، وشاشة معلومات القيادة بمقاس 7 بوصة.

– نظام Apple CarPlay , Android Auto و4 سماعات ستريو.

– كشافات ضباب أمامية وخلفية، كشافات LED أمامية وخلفية.

– نظام تكييف وفتحة سقف، نوافذ كهربائية.

– يدعم البلوتوث وإمكانية شحن الهواتف الذكية.

– مقاعد جلدية أمامية وخلفية، المقاعد الخلفية قابلة للطي.

4- تيغو2 برو.. سيارة رياضية متعددة الاستخدامات

تعد شيري تيغو 2 برو واحدة من أحدث طرازات شيري.

هذه السيارة الرياضية الصغيرة المتعددة الاستخدامات مليئة بالميزات وتوفر قيمة كبيرة مقابل سعرها.

كما تتضمن بعض الميزات البارزة في شيري تيغو 2 برو شاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصات. وكاميرا للرؤية الخلفية وعجلات معدنية مقاس 17 بوصة وفتح بدون مفتاح. اما المحرك، فهو بسعة 1.0 لتر ينتج 116 حصانًا و 150 نيوتن متر من عزم الدوران.

5- اريزو5.. نظام ضد السرقة وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال

ينتمي طراز «أريزو 5» لفئة السيارات الفخمة، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي. ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيري». تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في مدة تستغرق 11.5 ثانية.

كما يبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم سيارات شيري أريزو 5 بعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة. من بينها عدد 2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD. برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP- نظام مراقبة الجر TCS- نظام إيموبليزر ضد السرقة أماكن تثبيت لمقعد الأطفال.

كما دعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – امكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – مصابيح أمامية هالوجين. – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي امكانية ضبط مستوى المقاعد الأمامية “يدوي” – طي المقاعد الخلفية. – مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية –وغيرها».

كما تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية – عجلة قيادة متعددة الوظائف. – مداخل AUX ومدخل USB – التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة».

6- اريزو8.. طراز استراتيجي جديد

كما تعد شيري اريزو 8 واحدة من أحدث طرازات شيري.

أريزو 8 طراز استراتيجي جديد تم تطويره بعناية من قبل شيري لتعزيز فئة السيدان متوسطة الحجم. وتقديم المزيد من الخيارات للمستهلكين، وهي نموذج لفلسفة التكنولوجيا المستخدمة لدى شركة شيري.

كما تتمتع أريزو 8 حيث المظهر بقاعدة عجلات طويلة جداً بطول 2790 مم. وهيكل فائق الطول بطول 4780 , مدعمة بنظام الجر الأمامي ولها ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.

كما تتميز أريزو 8 بجمالية سلسة في هيكلها الانسيابي المدهش.