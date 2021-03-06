6 قتلى جرفتهم السيول في فيضانات بالشلف!

“وادي مكناسة” يبتلع الطرقات ويتسبب في كارثة غير مسبوقة بالمنطقة

قوة السيول تسببت في جرف مركبات وشهود يتحدثون عن تسبب صغر قنوات الصرف في الكارثة

لقيَ 6 أشخاص، مصرعهم، مساء أمس، في مدينة الشلف، في أعقاب فيضانات وسيول مهولة ضربت المدينة وأطرافها، وخلّفت عدة خسائر في الممتلكات.

البداية كانت قبيل دقائق من حلول المغرب وهبوط الظلام على المنطقة، حيث تسبب تهاطل أمطار رعدية على المنطقة في امتلاء الوديان والشعاب بالمنطقة، تدريجيا، قبل أن تتحوّل السيول إلى “شلالات” تداهم كل ما وجدته في طريقها.

وأظهرت لقطات “فيديو” حيّة، كيف غمرت السيول التي امتلأ بها “وادي مكناسة”، طريقا مزدوجا بضواحي الشلف، وتسببت في توقف حركة المرور، فيما وجد ركّاب كانوا على متن سيارات أنفسهم عالقين داخلها، تحاصرهم تيارات مائية تضرب بقوة وتجرف كل ما اعترض طريقها.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإنه جرى في البداية انتشال جثث ثلاثة أشخاص، قبل أن ترتفع الحصيلة في المرة الأولى إلى أربعة قتلى، هم امرأتان وطفل ورجل، لتصل الحصيلة المؤقتة بعد ساعة من الكارثة إلى ستة قتلى، هم ثلاث نساء ورجلان وطفل.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، بأن الضحايا كانوا على متن ثلاث سيارات جرفتها السيول ومياه الفيضانات.

وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، كانت فرق الحماية المدنية بمعية مواطنين هبّوا للمساعدة، لا تزال تمشّط ضفاف الوادي، بحثا عن ضحايا آخرين محتملين، غير أن الأوحال والمياه صعّبت من مأمورية عمليات البحث، إلى جانب حلول الظلام.

تدعيم فرق الإنقاذ بوحدات من عين الدفلى وغليزان ومروحية

وفي سياق متصل، قامت المديرية العامة للحماية المدنية، بتدعيم فرق الإنقاذ التي تدخلت في عملية بحث عن ضحايا محتملين بعد فيضان “وادي مكناسة”، بوحدات تمّ جلبها من ولايتي غليزان وعين الدفلى، إلى جانب طائرة مروحية، في خطوة من شأنها تسهيل مهمة البحث الجارية.

وفي مواقع أخرى، تسببت الأمطار المتساقطة في شلّ حركة المرور على مستوى عدة طرقات ببلديات الشلف و”وادي أسلي”، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية على مستوى الطريق الرابط بين “الشرفة” و”أولاد بن عبد القادر” والطريق السيّار شرق – غرب، وبالتحديد المقطع الرابط بين محوّل “وادي أسلي” إلى محوّل “المصالحة” المغلقان أمام حركة المرور بسبب تسرب مياه الأمطار والأوحال على مستواهما، مما أحدث حالة طوارئ حقيقية في المنطقة.

كما رصدت “النهار” وهي تقف عند الوضع السائد، ليلة أمس، تشكل عدة نقاط سوداء في طرقات مدينة الشلف بسبب انسداد البالوعات والمجاري المائية، مما تسبب في شلّ حركة المرور، قبل تدخل مصالح الحماية المدنية لتصريف المياه المترسبة على مستوى عدة مسالك رئيسية.