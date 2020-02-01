6 منتجات مواد استهلاكية معنية بإظهار السعر على الغلاف

كشف مدير الدراسات بوزارة التجارة، سامي قلي، عن إجراءات جديدة تخص المواد الاستهلاكية المدعمة، تتعلق أساسا بإظهار سعر المواد على الغلاف.

يأتي هذا الإجراء من أجل توضيح السعر الحقيقي لمستهلك مادة الزيت، سكر، الحليب، غاز البوتان، غاو بروبان والدقيق، خلال أشهر قليلة من السنة الحالية 2020.

مشيرا إلى أن تم إحصاء أزيد من 52 ألف تدخل على مستوى 117 ملبنة، وتم تحرير 657 محضر متابعة قضائية، خلال سنة 2019. وأوضح مدير الدراسات بوزارة التجارة، سامي قلي، في تصريح خص به “النهار”، أن وزارة التجارة تعمل على قدم وساق من أجل إعداد نظام معلوماتي في أقرب الآجال.

وهذا لمراقبة جميع المواد الاستهلاكية المدعمة، منها مادة الحليب، مضيفا أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة تخص المواد الاستهلاكية المدعمة، تتعلق أساسا بإظهار سعر المواد على الغلاف.

من أجل توضيح السعر الحقيقي لمستهلك مادة الزيت، السكر، الحليب، غاز البوتان، الدقيق، خلال أشهر قليلة من السنة الحالية 2020. وقال سامي قلي، إن وزارة التجارة تسعى جاهدة إلى تنظيم سوق الحليب عبر شبكة موزعين حقيقيين يضمنون السير الحسن العملية، وتزويد التجار بمادة الحليب، وفق الكميات المحددة بالعقود، من أجل ضمان مراقبة مسار الإنتاج من مادة الحليب بدقة.

مؤكدا أنه لن يتأتى ذلك إلا بإرساء نظام معلوماتي وطني يشمل إحصائيات مدققة حول الملبنات والكميات التي تسلمها من طرف الديوان الوطني للحليب، وكذا حول نشاط الموزعين.

كما أشار سامي قلي، إلى أن الإجراء الجديد الذي سيتم إدراجه، خلال أشهر قليلة، سيساهم بشكل كبير في إزالة اللبس عن السعر الحقيقي للمواد المدعمة، وسيكون التاجر والموزع أمام أمر الواقع بإظهار سعر المادة في التعليب.

وأوضح ذات المصدر، أن مصالح وزارة التجارة عبر أعوان الرقابة، يسهرون على مراقبة الملبنات بشكل دوري، حيث تم تسجيل، خلال سنة 2019، 52200 تدخل على مستوى 117 ملبنة وتم تحرير 723 مخالفة.

مضيفا أنه تم تحرير كذلك 657 محضر متابعة قضائية و61 مخالفة وعدم الفوترة، و127 محضر ممارسات أسعار غير شرعية وتحرير 40 غلقا إداريا.