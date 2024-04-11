6 نصائح للعائدين من العمرة

وجه مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، نصائح للعائدين من الحرمين عقب انتهاء زيارته وأداء العمرة، واستقبال أيام عيد الفطر المبارك فى رحاب المسجد الحرام والمسجد النبوى.

ودعا المطار جموع المسافرين للالتزام بهذه النصائح خاصة أوقات الذروة ، مؤكّدًا أهمية تجنب التأخر عن الرحلة.

وتشمل هذه النصائح ، إصدار بطاقة صعود الطائرة إلكترونياً. وعدم حمل عبوات السوائل 100 مل، والإفصاح عن المبالغ الأكثر من 60 ألف ريال. والحضور بالمطار قبل موعد الرحلة بـ4 ساعات على الأقل،

ونصحت إدارة المطار، عبر الحساب الرسمى على منصة “إكس”. المسافرين بالتأكد من وزن وأحجام الأمتعة، واستخدام وسائل النقل العامة داخل منطقة المطار.

وكانت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلنت ـ فى وقت سابق ـ نجاح الخطة التشغيلية. لموسم رمضان وتحقيقها لأهدافها، وإنجاز المؤشرات والمستهدفات. لكل الأصول والخدمات بالحرمين الشريفين. وذلك لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.