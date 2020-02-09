6 وزراء يشرفون على افتتاح ورشة التخطيط العملياتي لإطلاق مشروع “تعزيز شعب تثمين النفايات”

أشرفت صباح اليوم وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، على افتتاح ورشة التخطيط العملياتي لإطلاق مشروع “تعزيز شعب تثمين النفايات”.

وشارك بالافتتاح، وزير الصحة، وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة، الوزير المنتدب المكلف بالصناعات الصيدلانية، الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة، والوزير المنتدب المكلف بالحاضنات.

ويندرج هذا الأخير في إطار مشروع شراكة، بين قطاع البيئة والوكالة الألمانية للتعاون GIZ ممثلة في المديرة المقيمة للوكالة بالجزائر.

وحضر الافتتاح الممثل الشخصي لسفيرة جمهورية ألمانيا الفدرالية بالجزائر.

كما قامت الوزيرة على هامش إطلاق المشروع بإمضاء اتفاقية إطار وشراكة مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة في مجال حماية البييئة والطاقات المتجددة.