6 وفيات في حوادث المرور والتسمم بالغاز

لقي 6 أشخاص حتفهم، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حوادث المرور والاختناقات بالغاز التي وقعت بعدة ولايات من الوطن.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات، خلال نفس الفترة، 2871 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 30 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 130 تدخلًا، أسفرت عن وفاة 4 أشخاص وجرح 161 آخرين.

وفيما يخص حوادث الغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، 9 تدخلات، تم خلالها إسعاف 14 شخصا. فيما تم تسجيل حالتي وفاة.