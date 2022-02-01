60 ألف شكوى من مواطنين.. والسبب الإدارة!

“النهار” تنشر حصيلة نشاط وسيط الجمهورية

124 ألف استقبال من قبل مندوبي وسيط الجمهورية لأشخاص معنويين وطبيعيين منذ بداية 2021

الإدارة تحتل الصدارة من حيث الشكاوى.. وتدخل المندوبين سمح بحلّ 55 ٪ من القضايا المطروحة

استقبلت وساطة الجمهورية منذ الفاتح جانفي 2021، أزيد من ١٢٠ ألف ما بين شخص طبيعي ومعنوي، رفعوا شكاوى مختلفة، أغلبها تتعلق بمعاملة الإدارة وتماطلها في الرد على انشغالاتهم، والتي غالبا ما تكون سلبية من دون تقديم مبررات مقنعة.

وتكشف آخر الإحصائيات الصادرة عن وساطة الجمهورية، تحصلت عليها “النهار”، أن مندوبي وسيط الجمهورية على مستوى ثمانية وخمسين ولاية من الوطن، استقبلوا على مدار ثلاثة عشر شهرا، أزيد من مئة وأربعة وعشرين ألف شخص، ما بين طبيعي ومعنوي، بعدما ضاقت بهم السبل ولم يجدوا حلا لمشاكلهم سوى التوجه للوسيط الذي نصّبه رئيس الجمهورية لإيصال انشغالات المواطن والتكفل بها، حيث كشفت مراجع “النهار”، عن تسجيل ملفات غير مؤسسة وأخرى مؤسسة، مما جعلها تتدخل في الأخيرة وتراسل الإدارة التي احتلت صدارة مجمل الشكاوى المسجلة لحلها “أحصينا ملفات بالجملة غير مؤسسة، وملفات أخرى أعدنا توجيه أصحابها، كما أحصينا ملفات مؤسسة وتكفلنا بها”.

وفيما يتعلق بالشكاوى التي تقدم بها المواطنون إلى مندوبي الجمهورية عبر ربوع الوطن، ردّت مصادرنا بالكشف عن إحصاء أزيد من ستين ألف شكوى أو ملف مؤسس، تمت دراسة ما يمثل نسبة ٩٦ من المئة، أي ستة وخمسين ألف شكوى، منها خمسة وخمسين من المئة من مجمل الشكاوى وجدت طريقها للحل بعد تدخل المندوبين على مستوى مختلف الإدارات التي كانت محل استياء من طرف المواطنين.

وأوضحت ذات المراجع، أن تدخل مندوبي الجمهورية كان في إطار الصلاحيات المخولة لهم دستوريا، عدا ذلك يقومون بإعادة توجيه الشاكين “هناك شكاوٍ تخص جهاز العدالة وهذا يستحيل علينا التدخل فيه بحكم استقلاليتها، وأخرى تخص علاقة العامل بالمستخدم، وهذا النوع من القضايا لا نتدخل فيها ويحكمها النظام الداخلي للمؤسسة”.

أما عن بقية الشكاوى الأخرى، فجميع المعنيين – تضيف مصادرنا – يدّعون ظلم الإدارة وتعسفها في التعامل مع جملة مشاكلهم وتأخرها الرهيب في الرد على انشغالاتهم والطعون التي يتقدمون بها، فحتى وإن ردت، فإن ردودها غالبا ما تكون سلبية من دون أي مبررات مقنعة “أغلب المشاكل المطروحة عبارة عن عراقيل إدارية، منها ما يخص السكن مثلا وعدم الرد على رخص البناء أو مقررات أخرى”.

هذا وأحصى وسيط الجمهورية سبعة آلاف وخمسمائة شكوى تخص جمعيات مهنية وأخرى ثقافية، وشكاوٍ تخص ممثلي الأحياء من ماء وكهرباء وغيرهما.

وبعد النداء الذي توجه به رئيس الجمهورية، قالت مصادر “النهار”: “سجلنا على مستوى وساطة الجمهورية تحركا إيجابيا من طرف الإدارة، عكس ما كان عليه الوضع فيما سبق”.