60 شركة ناشئة تتنقل إلى الصين وكوريا الجنوبية في إطار برنامج تبادل

إنطلق اليوم الخميس من الجزائر العاصمة وفدان يضمان 30 شركة ناشئة لكل منهما، نحو الصين وكوريا الجنوبية. في اطار البرنامج الجزائري لاستكشاف التعلم للشركات الناشئة “أسيب” الرامي الى تعزيز التبادلات بين المقاولين الشباب الجزائريين. مع نظرائهم في الدول الرائدة في مجال الابتكار.

وجاء في بيان للمسرع العمومي “ألجيريا فينتور”. صاحب البرنامج. أن “المشاركين القادمين من مختلف أنحاء البلاد سيتمكنون خلال إقامتهم التي ستستمر 15 يوما, بزيارة ما لا يقل عن 18 محطة لاكتشاف مراكز تكنولوجية رائدة. والتفاعل مع قادة الابتكار. ومشاركة الخبرات مع نظرائهم الدوليين.واستكشاف التعاونات الاستراتيجية مع الشركات المحلية والعالمية”.

ويهدف هذا البرنامج المنظم تحت رعاية رئاسة الجمهورية. وإشراف وزارة اقتصاد المعرفة. والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة. إلى “تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال في الجزائر من خلال ربط الشركات الناشئة بأكثر الشبكات ابتكارا وديناميكية في العالم”.

ويستهدف البرنامج 450 شركة ناشئة ستستفيد من بعثات إلى الصين. الولايات المتحدة الأمريكية. وكوريا الجنوبية. أي بمعدل 150 لكل وجهة.

و”يوفر البرنامج منصة فريدة للوصول إلى الأسواق الدولية وتطوير الشراكات الاستراتيجية. وتحفيز نموها على الصعيد العالمي”. يضيف البيان، مشيرا إلى أن الهدف النهائي هو “دفع الشركات الناشئة. الجزائرية نحو الساحة الدولية وإدماجها في بيئات ابتكارية من الطراز العالمي. مما يسمح لها بالاستفادة من الخبرات والموارد والفرص التي توفرها الشركات التقنية الكبرى على مستوى العالم”.

وفي هذا السياق, أوضح المدير العام للمسرع العمومي “ألجيريا فنتور”, سيد علي زروقي, أنه “تم تصميم هذه الزيارات بعناية لتقديم منظور عالمي للشركات الناشئة الجزائرية. وهذا من خلال احتكاك رواد أعمالنا بأكثر النظم الابتكارية تقدما. قصد منحهم فرصة للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية”.