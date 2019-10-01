«60 هكتارا لإنجاز مساكن LPA ويمكن رفع الكوطة إلى أكثر من 7 آلاف وحدة»

أفادت مصادر رسمية إن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الذي وضعته مصالح ولاية الجزائر العاصمة أمام الراغبين في الاكتتاب.

في صيغة الترقوي المدعم يعطي الفرصة في التسجيل لفئة البطالين.

كما يعطي الفرصة أيضا للتسجيل أمام الذين يتقاضون راتبا يعادل عشرة ملايين وثمانمئة ألف سنتيم.

وأوضحت مراجع «النهار» التي تشرف على ضمان السير الحسن لعمليات الاكتتاب.

أن ما روج له في وقت سابق بخصوص قيمة الراتب الشهري الذي تعتمد عليه مصالح الولاية في انتقاء المكتتبين .

والتي كان مفادها بأن التسجيل مسموح للذين يتقاضون رواتب شهرية تعادل مليونين وأربعمئة ألف سنتيم فما فوق.

لتصل إلى غاية عشرة ملايين وثمانمئة ألف سنتيم.

تبقى مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.

وإنما الأصح –تضيف مصادرنا- هو أن الأشخاص عديمي الدخل بإمكانهم القيام بعملية الاكتتاب.

التي افتتحت منصف ليلة الأحد إلى الإثنين.

وأشار إلى أن مصالح الولاية ستحقق حول أملاك هؤلاء المسجلين عبر البطاقية الوطنية للسكن.

بالتنسيق مع المديرية العامة لأملاك الدولة وأماكن إقامتهم، قبل توجيه الاستدعاءات وتحويل القائمة الاسمية إلى بلديات إقامتهم.

أين سيتم تنصيب لجان محلية تتكون من ممثلين عن مختلف الهيئات.

وآخرين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «كناس» .

والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء «كاسنوس» للتحقق من قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه المكتتب.

وستقوم اللجان المحلية بالتحقق حتى من مكان إقامة المكتتبين حتى تعطى الأولوية للقاطنين في مساك مهترئة.

ومن ليس لديهم مأوى وعدد أفراد العائلة حتى يتم أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار.

قبل توجيه الاستدعاء للأشخاص المقبولين لإيداع الملفات على مستوى البلديات عبر مواعيد تحددها مصالح الولاية.

في انتظار توجيه استدعاءات أخرى من طرف الموثقين .

من أجل الشروع في عمليات دفع المستحقات التي تكون على دفعات فور توقيع العقد.

تكون بعشرين من المئة من قيمة السكن، لتتراوح ما بين سبعين مليون سنتيم بالنسبة للشقق المتكونة من ثلاث غرف.

وثمانية وثمانين مليون للشقة من أربع غرف ومئة وأربعة ملايين للشقة من خمس غرف.

فيما تحدد نسبة الدفع بـ15 من المئة عند الأساسات باعتبارها أول مرحلة في الإنجاز ثم ترتفع إلى 35 من المئة عند انطلاق الأشغال الكبرى.

فتنخفض إلى 25 من المئة عند الأشغال الثانوية وخمسة من المئة عند تسليم المفاتيح .

وتكون كآخر مرحلة وتدفع مستحقات المساكن على مستوى الصندوق الوطني للسكن.

كما يمكن للمكتتبين الاستفادة من قروض بنكية تكون بنسبة فوائد مخفضة تصل إلى واحد من المئة.

فيما يستفيد المرقون أو مؤسسات الإنجاز من تخفيضات على العقار بنسبة ثمانين من المئة.

وفرنا أكثر من 60 هكتارا لإنجاز مساكن LPA ومستعدون لرفع «الكوطة» إلى أكثر من 7 آلاف وحدة

هذا وأكدت مراجع «النهار»، أن مصالح ولاية الجزائر قد وفرت كافة الأوعية العقارية.

لإنجاز المشاريع السكنية من صيغة الترقوي المدعم على مساحة تزيد عن الستين هكتار لإنجاز سبعة آلاف وحدة سكنية.

وأكدت على أن «الكوطة» مرشحة للارتفاع أكثر «بعد الانتهاء من الاكتتاب وإحصاء عدد المسجلين.

سنقرر رفع الكوطة ومساحة الأوعية العقارية من عدمها».

وأضافت «مستعدون لاستقبال أكبر عدد ممكن وننتظر إحصاء مئة ألف مكتتب».