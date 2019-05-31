600 إخطارا حول المساس بحقوق الأطفال عبر الخط الأخضر

كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تلقت عبر خطها الأخضر “11/11″،

إخطارات حول المساس بحقوق 1.035 طفلا، خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية

وأوضحت ذات المتحدثة في تصريح خصت به وأج، أن الهيئة تلقت 600 إخطارا حول المساس بحقوق 1.035 طفلا

من بينهم 611 ذكور و424 اناث،خلال الفترة المذكورة سالفا، مبرزة أنه في بعض الحالات إخطارا واحدا شمل مجموعة أطفال.

وبخصوص الفئة العمرية لهذه الفئة من الأطفال، أضافت شرفي أن 284 طفلا لا يتجاوز سنهم ستة سنوات و532 آخر يتراوح سنهم من 7 الى 13 سنة

وأن 219 طفلا يتراوح سنهم من 14 الى أقل من 18 سنة، مبرزة أن هذه الإخطارات التي قام بها مواطنون

أوحتى أطفال انفسهم تتعلق بعضها بحالات سوء المعاملة أو العنف أو الإستغلال الإقتصادي للأطفال أو التسول بهم .

وأكدت المفوضية، أن الهيئة تلقت خلال نفس الفترة عبر رقمها الأخضر مجموع 442.600 مكالمة هاتفية معظمها تمثلت في طلب توجيهات

أو إستفسارات أو تتعلق بإنشغالات ترتبط بمسألة الطفولة أو مهام الهيئة، حيث تمت معالجة حوالي 274.000 مكالمة.