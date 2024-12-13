600 مليون مستخدما في Meta AI شهريا

أعلن الملياردير الأمريكي، رئيس شركة “ميتا”، مارك زوكربيرغ، أن عدد مستخدمي مساعد ميتا الذكي المعتمد على الذكاء الاصطناعي “Meta AI”، بلغ نحو 600 مليون شهريًا.

وقال زوكربيرغ، في مقطع فيديو نشره على صفحته بفايسبوك، أن Meta AI، الذي ظهر لأول مرة في الخريف الماضي، تجاوز 500 مليون مستخدم في أكتوبر.

ويأتي الكشف عن عدد المستخدمين بالتزامن مع إطلاق شركة ميتا “Llama 3.3 70B” وهو آخر تحديث من نماذج اللغة الكبيرة من الشركة. والذي قالت إنه تكلفته أقل من النموذج السابق له “3.1 405B ” لكن بفاعلية وسهولة أكثر في الاستخدام.

و”لاما” (Llama) هي نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة “ميتا”، وهي مفتوحة المصدر. مما يعني إمكانية نسخها وتوزيعها بحرية من مطورين آخرين أو شركات أو حكومات. ويعتمد “Meta AI” على نماذج “لاما”.

وأعلن زوكربيرغ أيضًا باقتضاب، في الفيديو، عن النسخة الرئيسية المقبلة من “Llama”، وستكون “Llama 4”.

وكان زوكربيرغ قال في وقت سابق من العام الجاري إن “Llama 4” كان يجري تدريبه على حوسبة أكبر بمقدار أضعاف مما كان مطلوبًا لتدريب “Llama 3”.

وأضاف حينها أنه من المتوقع إطلاق نموذج “أصغر” من “Llama 4” في وقتٍ ما أوائل العام المقبل.