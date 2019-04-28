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6000 دج لأكثر من مليون أسرة معوزة خلال رمضان

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6000 دج لأكثر من مليون أسرة معوزة خلال رمضان
بقلم أسماء.ع

أشرفت مصالح وزارة الداخلية المركزية والمحلية،على عملية استبدال صيغة الطرود الغذائية،في رمضان بإعانات مالية،قدرها 6000 دج عبر الحساب البريدي،أو الحوالة.

وتهدف الوزارة بالتنسيق مع قطاعات التضامن الوطني والأسرة والشؤون الدينية والبريد وتكنولوجيات الاتصال إلى حفظ كرامة الأسر.

وحسب بيان من وزارة الداخلية،فإن عدد الأسر المعنية بالإعانة،قدر بـ1.613.906 أسرة،بتمويل النقل من 8 مليار دج إلى 10 مليار دج.

وتساهم وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في العملية بـ 85 بالمائة.

وأعلنت الوزارة عن تأطير مساهمات المحسنين من خلال انشاء الحساب الحر لتضامن المحسنين عبر كل ولاية.

وتسعى الوزارة من خلال هذا المخطط العملياتي الخاص، إلى ضمان السير الأمثل لمواعيد شهر رمضان الكريم.

🔴 هــــــــــام بيـــــــانمجهودات حثيثة في تسيير الملفات الراهنة 🔻🔻🔻

Publiée par ‎Ministère de l’Intérieur -Algérie وزارة الداخلية – الجزائر‎ sur Dimanche 28 avril 2019


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