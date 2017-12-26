62 ٪ من تلاميذ «الباك» تحصلوا على معدلات بين 7 و9

فيما تحصل 56 ٪ من تلاميذ الثانوية على معدلات تقل عن 10

15 ٪ فقط من التلاميذ فاقت نقاطهم 15 من 20

تحصل 56 ٪ من التلاميذ في الطور الثانوي على معدلات تقل عن 10 من 20، فيما أظهرت ذات النتائج أن 62 ٪ من التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا لم يستطيعوا الحصول على معدل 10 من 20.

وحسب المعطيات المقدمة من قبل نقابة ثانويات الجزائر، فإن جل التلاميذ الذين يدرسون في الثانوي تحصلوا على نتائج كارثية في مواد التخصص، بينها الرياضيات والفيزياء بالنسبة للشعب الرياضية والعلوم والرياضيات وللشعب العلمية، واللغات الأجنبية والفيزياء بالنسبة للشعب الأدبية.

وبلغة الأرقام، فإن 70 ٪ من التلاميذ تراوحت نقاطهم بين 7 و9 من 20 في مادة الرياضيات بالنسبة للشعب العلمية و15 ٪ فقط منهم فاقت نقاطهم 15 من 20.

وأكدت المعطيات التي بحوزة $، أن التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا تحصلوا على نقاط ضعيفة جدا في مواد العلوم الطبيعية والحياة الفيزياء الرياضيات وكذا الفلسفة واللغتين الفرنسية والإنجليزية، فيما عرفت مواد التاريخ والجغرافيا واللغة العربية واللغات الأجنبية الأخرى الإسبانية والألمانية نقاطا مقبولة مقارنة بالسنوات الماضية.

وتشير ذات المعطيات التي قدمتها النقابة، أن التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا لا يعيرون للاختبارات الفصلية أي اهتمام باعتبار أن العلامات المتحصل عليها لاتفيدهم في الامتحان المقرر شهر جوان القادم، بالتالي فإن حصولهم على علامات ممتازة أو ضعيفة لا يهمهم بالرغم من أن وزارة التربية الوطنية تعتمد بشكل كبير على هذه النتائج لمعرفة النسبة التقريبية للناجحين في البكالوريا، وتحويلها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدراستها وتوفير المناصب البيداغوجية المناسبة إلى حين الانتهاء من الامتحانات الرسمية والإعلان عن النتائج النهائية.

وبالنسبة لتلاميذ الطورين المتوسط والابتدائي، فقد أظهرت النتائج أنها مرضية جدا مقارنة بالسنوات الماضية، ما عدا السنة أولى متوسط التي وجد فيها التلاميذ صعوبة في التحصل على نتائج حسنة خاصة في مواد الرياضيات والفيزياء واللغتين الفرنسية والإنجليزية.