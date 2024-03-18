62.3 درجة.. ريو دي جانيرو تواجه موجة حر غير مسبوقة

يواجه سكان ثاني أكبر مدينة في البرازيل البالغ عددهم 6.7 مليون نسمة موجة حارة شديدة لعدة أيام. محطمين العديد من الأرقام القياسية، وفقًا للسلطات المحلية.

في يوم السبت 16 مارس، أبلغ نظام أليرتا ريو، الذي تديره المدينة، عن درجة حرارة محسوسة بلغت .60.1 في الساعة 10:20 صباحًا في محطة جواراتيبا للأرصاد الجوية. وهو رقم قياسي منذ القراءات الأولى للنظام عام 2014. والذي تم تحطيمه في اليوم التالي، أمس الأحد. بدرجة حرارة محسوسة بلغت 62.3. وقد تم بالفعل تسجيل قيم أقل قليلاً في الأيام السابقة.

كما ارتفعت درجة الحرارة المعروضة على موازين الحرارة إلى 42 درجة مئوية يوم الأحد في ريو.

وامتلأت شواطئ إيبانيما وكوباكابانا بالناس يوم الأحد. وقد وجد العديد منهم أيضًا ملاذًا في حديقة تيجوكا، وهي الرئة الخضراء الحقيقية للمدينة.

وفي ساو باولو، أكبر مدينة في أمريكا الجنوبية والتي يبلغ عدد سكانها ضعف عدد سكان ريو. أكثر من 12 مليون نسمة، كان يوم السبت هو اليوم الأكثر حرارة خلال العام حيث ارتفعت درجة الحرارة إلى 34.7 درجة مئوية. وهذه هي أعلى درجة حرارة خلال شهر مارس. منذ أن بدأ المعهد الوطني البرازيلي للأرصاد الجوية (Inmet) قياسها في عام 1943.

كما يدعو مدير الأمم المتحدة للمناخ الدول إلى التزامات جديدة “طموحة حقًا” بحلول عام 2025

ويعزو الخبراء هذه الظواهر المتطرفة وعدم استقرار الأرصاد الجوية إلى تغير المناخ وظاهرة النينيو. التي تؤثر على المخروط الجنوبي لأميركا اللاتينية في منتصف الصيف. مسببة حرائق الغابات في تشيلي.