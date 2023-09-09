632 قتيلا في أعنف زلزال يضرب المغرب منذ قرن

أفاد التلفزيون المغربي نقلا عن وزارة الداخلية بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد، ليلة الجمعة إلى 632 قتيلا و329 مصابا.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر. وقال رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي إن الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- هو الأعنف منذ قرن.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن السلطات الصحية تناشد المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ مصابي الزلزال. بينما شرعت السلطات في عمليات بحث وإنقاذ للعالقين تحت الأنقاض.

ونقل مراسل الجزيرة عبد المنعم العمراني -عن بيان مقتضب للمعهد الوطني للجيوفيزياء- أن الزلزال وقع حوالي الساعة الـ 11 مساء الجمعة (الساعة الـ 22 بتوقيت غرينتش). وكان مركزه في إقليم الحوز جنوب غرب مراكش، على عمق 8 كيلومترات.