66 ألف مكتتب عدل سيختارون مواقع سكناتهم بداية ديسمبر

تحصّل موقع النهار "أون لاين" على فيديو حصري لمسرح الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها صباح اليوم امرأة في العقد الخامس من عمرها.
الضحية ذبحت وقطّعت بطريقة…
أقدم صبيحة اليوم الاثنين، خمسيني مغترب على ذبح إمرأة بحي المدنية بأعالي العاصمة.
وحسب المعلومات المتوفرة لـ"النهار أون لاين" فإن الجاني في العقد الرابع من العمر…
شدّد وزير الإتصال، جمال كعوان، أنّ نفي الرّئاسة للقاء المزعوم بين المحامي والحقوقي فاروق قسنطيني وبوتفليقة لا يحتاج إلى تعليق.
وجاء ذلك بعد تناول العديد من…
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