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66 ألف مكتتب عدل سيختارون مواقع سكناتهم بداية ديسمبر

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66 ألف مكتتب عدل سيختارون مواقع سكناتهم بداية ديسمبر
بقلم أمينة لعلالي

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد  طمار، أن 66 ألف مكتتب عدل سيختارون مواقع سكناتهم بداية ديسمبر.

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