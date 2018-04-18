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7 آلاف مليار إشتراكات العمال في “CASNOS” خلال 2017

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7 آلاف مليار إشتراكات العمال في “CASNOS” خلال 2017
بقلم أحمد محمودي /عايدة.ع

كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شوقي عاشق، أنّ اشتراكات العمال في CASNOS خلال سنة 2017 بلغ 7 آلاف مليار.

وجاء تصريح المدير على هامش الإمضاء على اتفاقيات بين بنوك وجمعيات، حيث أشار المتحدث أن أغلبية المنخرطين لا يدفعون إشتراكاتهم.
كما أوضح شوقي عاشق، أنّ 18 بالمائة فقط من الفلاحين منتسبين في الصندوق، في حين 42 بالمائة من الناشطين غير منتسبين.
و 48 بالمائة من المنتسبين لا يسددون اشتراكاتهم، و 89 بالمائة من الذين يسددون اشتراكاتهم يفضلون الاشتراك في الحد الأدنى.
ما يجعل منح تقاعدهم وحتى حقهم في التعويضات الصحية بمبالغ صغيرة.
من جهة أخرى، أوضح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنّ كل من يفتح سجل تجاري سينتسب بصفة آلية مع الصندوق.

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