7 آلاف هكتار لإنجاز الشطر الأول من سكنات “عدل 3”

قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، إنه تم الإنتهاء من إجراءات إختيار الأراضي من أجل إنجاز سكنات “عدل 3”.

وأضاف وزير السكن خلال جلسة إستماع من قبل لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني. أنه تم تخصيص مساحة تقدر بـ 7 آلاف هكتار للشطر الأول من البرنامج. مع إعداد العقود الإدارية ذات الصلة بالأرضية المستقبلية للبرنامج. بالإضافة كذلك إلى المصادقة على دفاتر الشروط المتعلقة بالدراسات.

وكشف الوزير في سياق ذي صلة، أنه قد تم المصادقة والنشر في الجريدة الرسمية للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 جوان 2024. الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار. بالإضافة كذلك إلى الإنتهاء من إعداد النصوص التنظيمية الخاصة ببرنامج “عدل 3”

كما تم أيضا المصادقة على مشروع قرار الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك في “عدل 3”. ومشروع قرار الذي يحدد شروط وكيفيات معالجة الطلب الكفيل “عدل 3”. ناهيك عن مشروع تعديل المنشور الوزاري رفم 1 المؤرخ في 8 أفريل 2024 المتعلق بلإقصاء بصفة إستثنائية بعض الفئات من المستفيدين من المراقبة الإيجابية في البطاقية الوطنية للسكن ومن القواعد المرجعية الأخرى.