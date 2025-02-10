7 درجات تحت الصفر.. أجواء باردة وصقيعية غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف أجواء مشمسة وربيعية على أغلب ولايات الوطن، مع تسجيل برودة شديدة بالفترة الصباحية والليلية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، ستكون الأجواء جد باردة وصقيعية، على أغلب المناطق الداخلية للوطن. حيث ستتراوح بين درجتين و7 درجات تحت الصفر، خلال الفترة الليلية والصباحية.

بينما ستتراوح بين 5 درجات إلى 7 درجات بالمناطق الساحلية، وبين 7 درجات و15 درجة بالجنوب.

أما في فترة الظهيرة، ستتراوح درجات الحرارة بين 19 و22 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 13 و23 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 17 و32 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.