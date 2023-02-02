7 سنوات حبسا نافذا لشخص بعد ارتكابه المضاربة بمادة الزيت في تيارت

كشف بيان أصدرته النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيارت، حول محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الاساسية ذات الاستهلاك الواسع. حيث اوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة أنه بتاريخ 31 جانفي تم إيداع شخص رهن الحبس المؤقت. بعد ارتكابه جنحة المضاربة غير المشروعة بمادة الزيت.

كما تمت إدانته بسبع سنوات حبس نافذة ومليوني دينار جزائري 2000.000 دج غرامة مالية نافذة. مع مصادرة المحجوزات مع امر إيداعه بالجلسة رهن الحبس المؤقت .

وأكد البيان أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الصادر في 2021/12/28 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم ، تصل الى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في اطار جماعة منظمة.