7 سنوات حبسا نافذا و500 الف دج غرامة للمضاربين في الحليب المدعم بوهران

ادانت محكمة السانية في وهران في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع كل من المدعوين “ع. م” و”ح. ج” عن طريق إجراءات المثول الفوري بـ 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 500 الف دج.

وهي القصية التي تعود للعملية التي نفذتها عناصر من فرقة سرية الطرقات التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بعد توقيف شاحنة بمبرد من نوع كيا على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بالسد الثابت لمنطقة الكرمة.

ليتم ضبط بداخلها كمية معتبرة من اكياس الحليب المدعم،كان صاحبها يحاول تسويقها بوهران قادما من ولاية سيدي بلعباس قدرت بـ 1995 كيس حليب مدعم ومقنن.