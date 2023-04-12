7 سنوات سجنا نافذا للمتهم بالمضاربة في البصل

أدانت محكمة برج منايل، المتهم في قضية المضاربة غير مشروعة على الخضر بـ 7سنوات سجنا نافذا. وغرامة مالية تقدر 2مليون دج، مع ايداعه الحبس الاحتياطي من الجلسة طبقا للمادة 53 من قانون العقوبات.

وحسب مجلس قضاء بومرداس، فإن المتهم المعني من مواليد 1983 لا يملك سجل تجاري. حيث تم حجز 284 قنطارا من البصل الموجه للمضاربة.

وقد تمكنت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع أعوان الرقابة وقمع الغش لمديرية التجارة لولاية بومرداس من حجز 28400 كلغ من البصل الأحمر.

وحسبما أفادت به مديرية التجارة لولاية بومرداس، فإنه وفي إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة. وبالتنسيق مع فصيلة الأبحاث لمصالح الدرك الوطني لولاية بومرداس. قام أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين للمفتشية الإقليمية للتجارة برج منايل. رفقة أعوان فصيلة الأبحاث بمداهمة مخزن غرفة تبريد غير مصرح به تابع لاحد الخواص و الكائن ببلدية برج منايل. أين تم حجز 28400 كغ من منتوج البصل الأحمر مع رفع مخالفة المضاربة الغير مشروعة ضد المعني.