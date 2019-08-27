7 شركات جزائرية مهددة بعقوبات أمريكية بسبب نظام الأسد

تُشارك مؤسسات جزائرية في معرض دمشق الدولي الذي سينطلق غدا الأربعاء، وهو الحدث الذي هددت واشنطن بفرض عقوبات على المشاركين فيه.

وقالت السفارة الأمريكية في دمشق، إن تقارير وردت إليها تفيد بعزم رجال أعمال وغرف تجارية، المشاركة في معرض دمشق للتجارة.

وقالت السفارة في منشور على صفحتها في “فايسبوك” إنها تكرر تحذيرها لمن ينخرط في أعمال مع نظام الأسد أو رموزه.

وأضافت السفارة أن كل من يشارك في المعرض يعرض نفسه لإمكانية فرض عقوبات أمريكية عليه.

وأضاف المنشور أنه غير مقبول وغير اللائق لرجال أعمال وغرف تجارة من خارج سوريا، المشاركة في معرض تجاري مع نظام الأسد.

وذكرت السفارة الأمريكية باتهاماتها لنظام الأسد بمهاجمة مدنيين سوريين في إدلب وحماة.

وكان السفير الجزائري بالعاصمة السورية دمشق، صالح بوشة، قد كشف في وقت سابق أن الجزائر ستشارك في هذا المعرض.

وحسب موقع الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، فإن الجزائر ستشارك في المعرض عبر 7 مؤسسات.

وتشتغل المؤسسات المشاركة في قطاعات النسيج والمحركات الكهربائية والبطاريات والخزف وأنابيب البلاستيك والمضخات والصناعات الغذائية والأغطية.

