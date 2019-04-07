7 قتلى و55 جريح في اشتباكات عنيفة بطرابلس

أسفرت الاشتباكات، التي دارت أمس السبت، بمحيط عاصمة طرابلس، عن قتل 7 أشخاص من قوات المجلس الرئاسي و55 جريحا، حسبما أعلن عنه الناطق الرسمي بإسم المستشفى الميداني في طرابلس.

وحسبما تشرته وكالة أناضول، أنّ اشتباكات عنيفة دارت بين قوات حفتر وقوات الوفاق على أطراف العاصمة، حيث تمكنت قوات تابعة للوفاق من استعادة بعض الأماكن التي فقدتها الجمعة.

وحسب ذات المصادر، بأنّ الاشتباكات تجددت، اليوم الأحد، في محيط مطار طرابلس الدولي بين قوات الجيش الوطني، وقوات المجلس الرئاسي.

وأعلنت القوات التي يقودها المشير خليفة حفتر تعرضها لغارة جوية على بعد 50 كيلومتراً من العاصمة طرابلس.

وقالت “شعبة الإعلام الحربي” في الجيش الوطني: “نستنكر بشدة القصف الإرهابي الغاشم على المدنيين في منطقة العزيزية من قبل طائرات الميليشيات الإرهابية المسلحة التي انطلقت من مهبط الثانوية الجوية بمصراتة”.