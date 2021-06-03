7 ملايين دولار مكافأة لاعتقال “أبو عبيدة”

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن تخصيص سبعة ملايين دولار لمن يدلي بأية معلومة تسمح بتحديد موقع أبو عبيدة يوسف العنابي. ويعتبر الإرهابي أبو عبيدة الملقب “يزيد مبارك” زعيم “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.

وحسب بيان الخارجية الأمريكية، فإن “العنابي” بات منذ نوفمبر سنة 2020 زعيما للتنظيم، خلفا للإرهابي عبد المالك دروكدال. وتم قتل الأخير في شهر جوان سنة 2020، شمال مالي في عملية فرنسية.

وقالت الوزارة، أن المطلوب جزائري الجنسية، ومعروف باسم “يزيد مبارك”، تابعت “نشجع أي شخص لديه معلومات عن أبو عبيدة”. وأضاف البيان “على إرسال رسالة نصية إلى “المكافآت من أجل العدالة” عبر سيغنال أو تلغرام أو واتساب”. مشيرة إلى “أن كافة الاتصالات والمعلومات ستبقى في سرية تامة”.

ونوهت الوزارة في بيانها إلى أن العنابي كان “زعيما لمجلس الأعيان في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”. و”خدم في مجلس الشورى في التنظيم، كما شغل منصب المسؤول الإعلامي الأول للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.

وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية “العنابي” في 9 سبتمبر 2015، على أنه إرهابي عالمي مُصنف خصيصا (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي 13224. تابعة “قبل أن يوضع في 29 فيفري 2016 ضمن قائمة عقوبات الأمم المتحدة “قرار مجلس الأمن 1267”.

ويوجد –تضيف الوزارة- مزيد من المعلومات حول عرض المكافأة هذا على موقع Rewards for Justice على الرابط التاليwww.rewardsforjustice.net. ويمكن إرسال رسالة نصية إلى المكافآت من أجل العدالة عبر Signal أو Telegram أو WhatsApp على الرقم 7843-702-202-1+.