كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أن 70% من الجزائريين يطالعون الصحافة الالكترونية.

وأفاد الوزير أن الأهم هي مقروئية محتوانا الوطني المرتبط أساسا بالشبكات، كون الانتقال الرقمي يكتسي طابعا وجوديا للدولة-الأمة.

واعتبر الوزير أن تأمين منصات الانترنت والمواقع الالكترونية يعد رهانا رئيسيا.

واستشهد بتدقيق حديث لمواقع الانترنت المؤسساتية، أنجزه مرصد التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات.

وأكد بلحيمر أن المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار شرعت في تطهير القطاع.

وأوضح أنها وضعت قواعد لعب جديدة لتوزيع الإشهار الذي يمثل 60 في المائة من السوق الوطنية.

وأوضح أن المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار شرعت في تجديد اتفاقياتها مع وسائل الإعلام بتحديد قواعد جديدة.

لاسيما المعايير الانتقالية الـ15 التي يجب أن تخضع لها وسائل الإعلام الراغبة في الاستفادة من الإشهار المؤسساتي.

وشدد على ضرورة احترام أخلاقيات المهنة، وألا تكون محل حكم قضائي، بسبب القذف أو الابتزاز، التزوير واستخدام المزور أو الفساد.