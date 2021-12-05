72 ساعة لتعويض ضحايا حوادث المرور عند CNMA

سيستفيد زبائن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، من تعويضات عن حوادث المركبات في آجال لا تتعدى ٧٢ ساعة، ومن خدمة توفير السائق من أجل التوصيل إلى المكان المرغوب فيه في حالة تعرض عجلة السيارة أو تعطل البطارية.

أطلق الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي “CNMA”، عدة منتوجات لفائدة زبائنه، تدور حول تقليص آجال تعويض المتضررين من حوادث المرور في أجل أقصاه ثلاثة أيام، بعد توقيعه على اتفاقية مع شركة لخبراء عموميين يقومون بمعاينة حجم الأضرار الناجمة عن الحادث، وإرسال نسخة من تقرير الخبرة عبر شبكة الأنترنت من دون الحاجة للتنقل إلى مقر الصندوق، فيما تتم عملية التعويض في ظرف قياسي، وتصل إلى حد تحويل القيمة المالية عبر الحساب البنكي أو الحساب البريدي الجاري “CCP”، وإعلام الزبون بالتعويض عبر رسالة نصية، حيث أنه في حال عدم توفر الزبون على حساب يستلم عبره أمواله، توجه له الدعوة عن طريق رسالة نصية من أجل إبلاغه بخبر جاهزية الصك، أما فيما يتعلق بالحوادث التي يتعرض لها زجاج السيارات، فإن التعويض لن يكون نقدا، وإنما يكون بإرسال المؤمن مباشرة إلى محلات تصليح السيارات متعاقدة مع المؤسسة من أجل التكفل بعمليه التركيب.

وكشف الرئيس المدير العام للصندوق، محمد شريف بن حبيلس، في تصريح خص به “النهار”، عن توسيع قائمة المركبات المؤمنة لتشمل الوسائل ذات الوزن الثقيل من شاحنات وجرارات، كما كشف عن تطبيق رقمي تستعمله المؤسسة يتمثل في إبلاغ الزبون المؤمّن بخبر اقتراب نهاية صلاحية عقد تأمين المركبة، والتقرب من وكالات “CNMA” من أجل تجديده، في انتظار رقمنة الصندوق لاحقا تماشيا مع متطلبات الحكومة التي تعوّل كثيرا على رقمنة كافة القطاعات.

إلى ذلك، أعلن المتحدث عن تسجيل تراجع في عدد الفلاحين المؤمنين لمحاصيلهم بنسبة ٢ من المئة مع نهاية سبتمبر الماضي، بسبب وباء “كورونا” الذي ضرب الجزائر والجفاف، اللذين أثرا سلبا على مردوديتهم، ورغم ذلك، توقع تسجيل ارتفاع في رقم الأعمال مع نهاية السنة الجارية يفوق ألف وأربعمائة مليار سنتيم، كما كشف عن استمراره في السياسة التوسعية للمؤسسة بعد فتح صندوق جهوي في “عين صالح” يوم السابع عشر ديسمبر الجاري، وتنويع منتوجاته بعد مرافقة منتجي السلجم الذي تعوّل عليه الحكومة كثيرا.