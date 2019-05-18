74 راغبا في الترشح للرئاسيات يسحبون إستمارات إكتتاب التوقيعات

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن 74 راغبا في الترشح للرئاسيات قد سحبوا إستمارات إكتتاب التوقيعات.

وحسبما أفادت به الوزارة عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، أن الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم إستمارات إكتتاب التوقيعات.

الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، والموقوفة إلى غاية يوم الخميس 16 ماي 2019.

قد سجلت إيداع أربعة وسبعين رسالة نية ترشح.

كما استفاد المعنيون من حصص استمارات اكتتاب التوقيعات تطبيقا لأحكام القانونية المعمول بها والعملية تسير في ظروف حسنة.

كما تأتي هذه العملية عقب إستدعاء الهيئة الناخبة ليوم 04 جويلية المقبل.