74 يوما على حرب الإبادة على غزة .. هذه أخر إحصائيات العدوان الصهيوني

نشر المكتب الإعلامي الحكومي لغزة اليوم تحديثا لأخر إحصائيات العدوان الصهيوني على قطاع غزة حصيلة

وحسب ذات المكتب انه ومنذ 74 يوما على حرب الإبادة الجماعية الشاملة التي يمارسها جيش الإحتلال الصهبوني على غزة حيث نقذ 1697 مجزرة. راح ضهيتها 26667 شهيدا ومفقودا من بينهم 19667 شهبدا ممن وصلوا إلى المستشفيات.

كما تم تسجيل 8 آلاف شهيدا من الاطفال و6200 من النساء في حين إستشهد 310 شهيد من الطواقم الطبية.

ووسجل المكتب الإعلامي 35 شهيدا من الدفاع المدني و97 شهيدا من الصحفيين. بالإضافة إلى 7000 مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء. وكذا 52586 مصاباً

بينما تم تسجيل 99 حالة اعتقال من الكوادر الصحية. و8 معتقلين من الصحفيين.

📍 (1,8 وكشفت آخر إحصائيات المكتب تسجيل 1.8 مليون نازح في قطاع غزة. وأيضا 355 ألف مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

كما دمر الصهاينة 126 مقراً حكومياً دمرها الاحتلال. 90 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي. وكذا 282 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

فين تم تدمير 112 مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي. و200 مسجدٍ دمرها الاحتلال بشكل جزئي. وايضا 3 كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال

اما يصوص المباني السكنية دمر الصهاينة 52600 وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً. وايضا 254 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

كما قام الإحتلال الصهيوني بإخراج 23 مستشفى عن الخدمة، و53 مركزاً صحياً. بالإضافة إلى 140 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي. وتدمير 102 سيارة إسعاف دمرها الاحتلال بشكل كامل.