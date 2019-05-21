«76 مليارا قروض لتمويل 8600 مشروع أونجام»

خلال 3 أشهر من سنة 2019.. مصدر مسؤول لـ النهار:

كشف مصادر مسؤولة من وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، عن 76 مليار سنتيم قيمة التمويل التي منحتها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر «أونجام»، لأزيد من 8600 مشروع خلال ثلاثة أشهر من 2019.

وقالت مصادر رسمية لـ«النهار» من وزارة التضامن، إن أزيد من 8600 مشروع، التي تم تمويلها من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر «أونجام».

مست مختلف القطاعات، حيث تم تمويل حوالي 20 ٪ من عدد المشاريع المطلوبة من طرف المستثمرين في قطاع الفلاحة.

سجلت في مجال تربية الداوجن والأبقار والأغنام والأرانب وحتى الزراعة، أما المشاريع الممثلة في النجارة وصناعة الحلويات وغيرها من المشاريع الخاصة بمجال الإنتاج.

فقد تم تمويل حوالي 38 ٪ من أصل 8600 مشروع، أما مشاريع الخدمات فقد تم تمويل حوالي 15 ٪ في مجال الحلاقة والإعلام الآلي، هاتف عمومي.

وأضافت آخر إحصائيات وكالة «أونجام» تحوز عليها «النهار»، أن هذه المشاريع الممولة عن طريق «أونجام» مقسمة لشراء المواد الأولية.

والتي تصل قيمتها إلى 100 ألف دينار، حيث قدرت عدد المشاريع في هذا المجال بـ6500 مشروع، أما بالنسبة للقروض من أجل شراء الأولية لبرنامج الجنوب.

والتي تصل قيمتها إلى 250 ألف دينار، فقد تم تمويل أزيد 1325 مشروع، أما بالنسبة للقروض التي تصل إلى 1 مليون دينار، من أجل إنشاء المشاريع وشراء العتاد.

فيما تم تمويل 768 مشروع، ليصل عدد المشاريع الممولة عن طريق «أونجام» إلى أزيد من 8600 مشروع، في ظرف 3 أشهر من سنة 2019.

وكشفت نفس مصادر «النهار»، أن وكالة «أونجام» قامت حاليا بضخ أكثر من 76 مليار سنتيم لفائدة الشباب العاطل عن العمل الحامل للمشاريع.

في وقت قررت وكالة «أونجام»، إطلاق أزيد من 47 ألف مشروع جديد لفائدة الشباب البطال، وذلك في كل من قطاع الفلاحة والصيد البحري والبيئة والتضامن.

مع اعتماد إجراءات جديدة لتقليص عدد الوثائق الإدارية لطلبي المشاريع للمقاولين الشباب، مع إطلاق تطبيق جديد للحصول على القرض المصغر من المنزل.

هذا، وكانت وكالة «أونجام» قد خصصت ما قيمته 181 مليار سنتيم خلال سنة 2019، أي بزيادة 10 مليار دينار مقارنة بالسنة الماضية، لتمويل 47731 مشروع خلال سنة 2019.

لفائدة الشباب العاطل عن العمل، حيث يمكن للشباب البطالين الاستفادة من قروض مصغرة تمنحها وكالة «أونجام» لإنجاز مشاريع.

واستثمارات في ثلاثة قطاعات، الفلاحة والصيد البحري، والبيئة والتضامن، بمبلغ لا يتعدى 100 مليون سنتيم.