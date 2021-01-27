76 يوما من قصف “البوليزاريو” المتواصل..وخسائر كبيرة تتكبدها قوات “المخزن”!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأربعاء،في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الثلاثاء واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ76، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان “البوليزاريو” بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الثلاثاء ، الجنود المغاربة في منطقة أجبيلات الخظر بقطاع الكلتة.

بالإضافة الى منطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس، حسب نفس البيان الصادر اليوم.

أما بالنسبة لليوم الأربعاء، فلقد دكّ القصف الصحراوي قوات “المخزن” المتمركزة بين منطقتي الشيظمية و أم لكطة بقطاع المحبس.

كما تم إستهداف منطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية في نفس اليوم.

وختم ذات البيان أن قوات الإحتلال المغربي تكبدت خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.