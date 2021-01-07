8 أسابيع من قصف “البوليزاريو”..ودفاعات “المخزن” تثبت عجزها !

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الخميس، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الأربعاء واليوم.

أين خلفت خسائر كبيرة حسب البيان العسكري، حيث شوهدت السنة اللهب واعمدة الدخان تتصاعد من قواعد جيش المخزن.

وذلك في مواقع عديدة من الجدار الرملي، جراء الهجمات المستمرة من جيش التحرير الصحراوي طيلة 56 يوما على التوالي. والتي عجزت دفاعات جيش الإحتلال المغربي، عن صدها طيلة قرابة شهرين من القصف الصحراوي المتواصل.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ56، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان “البوليزاريو” بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الأربعاء ، الجنود المغاربة في منطقة روس لقطيطيرة بقطاع حوزة.

بالإضافة الى قصف عنيف استهدف قوات “المخزن” في منطقتي امقلي الدشرة و امقلي النبكة بقطاع امقالا .

اما بالنسبة لليوم الأربعاء، فلقد دكت نيران الجيش الصحراوي منطقة روس اودي امركبة بقطاع السمارة .

وبقطاع المحبس، تم قصف منطقة اميطير لمخينزة و منطقة اكرارت الفرسيك، بالإضافة الى استهداف القوات المغربية بقطاع ام ادريكة.

وتابع ذات البيان سرده، للهجمات الصحراوية، التي دخلت أسبوعها الثامن، حيث مست أيضا قوات “المخزن” بمنطقة فدرت المرس بقطاع حوزة.

ومنقطتي اعظيم ام اجلود بقطاع اوسرد، و منطقة روس بن اعميرة قطاع الفرسية حسب نفس البيان العسكري.