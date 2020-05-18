8 بالمائة نسبة إعادة السنة في التعليم الابتدائي و21% في المتوسط في عهد بن غبريت

أكد مجلس المحاسبة في تقريره لسنة 2017، بأن التعليم الإبتدائي في الجزائر عرف نسبا معتبرة لإعادة السنة تراوحت بين 5 و8 من المائة.

كما عرف أيضا نسب معتبرة في التخلي عن الدراسة تراوحت بين 0.39 من المائة في السنة الأولى إلى أعلى نسبة في السنة الرابعة بنسبة 1.85 من المائة مقابل 1.87 في السنة الأولى و7.45 من المائة في السنة الخامسة خلال 2016.

كما سجلت السنة الدراسية “2017/2018” نسب مرتفعة لإعادة السنة في التعليم المتوسط وصلت إلى 21.23 من المائة في السنة الأولى متوسط مقارنة بالموسم الدراسي الذي سبقه، في حين بلغت النسبة 20.67 من المائة بالنسبة للسنة الثانية متوسط.