8 جامعات جزائرية تحتل مراتب عالمية مشجعة

إحتلت 8 جامعات جزائرية مراتب عالمية مشجعة بعد نشرها لبحوث علمية لباحثين جزائريين.

كشفت المدير الفرعي للمؤشرات العلمية والتقنية بالمديرية العامة للبحث العلمي، الدكتور حكيم حريك، أن”ثمانية جامعات جزائرية تحتل مراتب عالمية مشجعة بعد نشرها لأزيد من 57 ألف بحث علمي لباحثين جزائريين في قواعد البيانات العالمية”.

وأكد حريك، في تصريح له للإذاعة الجزائرية، أن “التصنيف الدولي العلمي لأي بلد يعتمد على مدى التعاطي مع المجلات العلمية المفهرسة في قواعد البيانات الدولية على غرار مجلة “science magazine” التي تخضع لمؤشرات تصنيف عالمية”.

وأشار حريك إلى المساعي الحثيثة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قصد تشجيع التفاعل مع هذه المؤشرات لما له من أثر بالغ في تصنيف الجزائر في مصاف الدول المنتجة للعلوم والمعارف.

وقال إن “عدم مرئية البحوث الجزائرية وراء تراجع ترتيب الجامعات الجزائرية في السنوات الماضية”.

ونبه ذات المتحدث إلى تصنيف Shanghai العالمي الذي “يعتمد على 5 معايير يتم على اساسها ادراج البلد ضمن الدول الرائدة في مجال البحث العلمي على غرار عدد الإقتباسات التي تحصلت عليها مؤسسة التعليم العالي في بلد ما، بالإضافة إلى الباحثين الموجودين في ذلك البلد المتحصلين على صدى عالمي.