8 جرحى في إصطدام بين حافلة لنقل الطلبة واخرى لنقل المسافرين بالكورنيش في قسنطينة

اصيب 8 اشخاص بجروح بجروح إثرر حادث مرور وقع مساء اليوم بالقرب من جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري بولاية قسنطينة.

وحسب مصادر النهاراونلاين الحادث على مستوى المنطقة المسماة الكورنيش وتمثل في اصطدام بين حافلتين احداهما لنقل الطلبة واخرى لنقل المسافرين.

وخلق الحادث 8 ضحايا 3 منهم طلبة جامعيين و5 ركاب كانوا على متن الحافلة لنقل المسافرين لهم اصابات طفيفة. أين قدمت لهم الاسعافات من طرف مصالح الحماية المدنية.

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سجلت مصالح الدرك الوطني خلال الـ11 شهر الأخيرة من سنة 2021، 6669، تسبب في وفاة 2449 قتيل و9276 جريح أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفادت ذات المصالح أنه خلال السنة الجارية تم تسجيل إرتفاع رهيب في حوادث المرور، بإرتفاع بـ15 بالمئة في عدد الحوادث وعدد القتلى والجرحى مقارنة بالسنة الماضية.

وأكدت مصالح الدرك الوطني أن المتسبب الرئيسي والأول في حوادث المرور هو العامل البشري. حيث تم تسجيل 5700 تسبب فه السائقين بنسبة 5 بالمائة من إجمالي عدد الحوادث، و 522 تسبب فيه المارة بنسبة 7 بالمائة.

إضافة إلى 170 بسبب الطرقات والمحيط بنسبة 2 بالمائة، و277 بسبب السيارات والمركبات بنسبة 4 بالمائة.

كما سجلت، 2001 حادث بسبب السرعة المفرطة والتجاوز الخطير و692 بسبب تغافل السائقين. و544 بسبب السير على اليسار، وأدى تغافل المواطنين إلى 522 حادث مرور.

وخلال الأسبوع المنصرم تم تسجيل 111، أسفر عن وفاة 51 شخص وإصابة 175 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. كما تسبب السائقين في 92، و14 منها بسبب عدم تخفيض السرعة في المنعرجات.

وسجل الدرك خلال الأسبوع الماضي إرتفاعا بـ7 حوادث و9 قتلى. وإنخفاض في عدد الإصابات بـ 3 جرحى.

وكانت أثقل حصيلة خلال هذا الأسبوع بالجزائر العاصمة بـ14 ، والمسيلة بـ10 ، وعين الدفلى بـ7 .

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سجلت مصالح الحماية المدنية، في الساعات الأولى من يوم السبت، 5 ضحايا إثر حادث مرور على مستوى ولاية تيبازة. في المكان المسمى الطريق الولائي 103 محور الدوران سيدي سميان بلدية حجرة النص.

في حين أشارت الحماية المدنية، إلى أن الاصطدام وقع في حدود الساعة الثانية و25 دقيقة إثر انحراف سيارة واصطدامها بحاجز اسمنتي. كما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من جنس ذكر، لهم إصابات خفيفة، تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى سيدي غلاس.

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