كشفت اللجنة الفنية للألعاب الإقليمية بأبوظبي 2018، عن مشاركة الجزائر في الطبعة التاسعة لهذه الألعاب، ممثلة بثمانية رياضيين.

وستنافس الجزائر في هذه الألعاب المقرر إجرائها مابين 17 و22 مارس 2018 بأبوظبي، بأربع رياضيين ذكور وأربعة إيناث.

كما ستشهد هذه الطبعة من الألعاب الإقليمية، مشاركة 33 دولة بـ144 رياضيا ورياضية، منها 15 أوروبية وآسيوية تشارك لأول مرة.

وسيتنافس المشاركون في هذه الألعاب في عدة مسابقات على غرار الماراطون، الوثب العالي والطويل، رمي الجلة، رمي الرمح وغيرها.

للإشارة ستقام هذه الألعاب بجامعة نيويورك أبوظبي بجزيرة السعديات، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.