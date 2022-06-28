8 سنوات حبسا نافذا لطليبة و6 سنوات لجمال ولد عباس

أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء, عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا للنائب البرلماني السابق بهاء الدين طليبة. وعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا لجمال ولد عباس وعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا لإسكندر ولد عباس، نجل الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني. والوزير السابق جمال ولد عباس.

مع حكما يقضي بإدانة وزير التضامن السابق سعيد بركات بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ،مع احكاما متفاوتة. تراوحت بين البراءة و عامين حبسا نافذا لبوشناق خلادي الامين العام السابق لوزارة التضامن .

وجاءت هذه الاحكام بعد متابعتهم بتهم ذات صلة بالرشوة واستغلال النفوذ والحصول على مزايا غير مستحقة. وتبييض الأموال خلال ترتيب قوائم حزب جبهة التحرير الوطني في تشريعيات 2017.

كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا إثر معلومة مؤكدة تفيد أن البرلماني السابق “بهاء الدين طليبة”، قد فاز بكرسيه في البرلمان. عن طريق دفع رشاوى بتواطؤ نجلي الوزير الأسبق جمال ولد عباس.

والجدير بالذكر أن غرفة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، كانت قد أدانت المتهم بهاء الدين طليبة بـ7 سنوات حبسا نافذا. ونفس العقوبة للمدعو “اسكندر” ولد عباس، مع تأييد حكم بالبراءة في حق الوكيل العقاري المتهم “محمد حبشي”.

كما أصدرت ذات الهيئة القضائية حكما غيابيا يقضي بمعاقبة المتهم الفار “الوافي ولد عباس” بـ20 سنة حبسا مع الأمر بالقبض الجسدي.

إلى جانب الإبقاء على نفس الغرامة المالية المقدرة بـ8 ملايين دينار مع مصادرة الأملاك. كما أيد المجلس الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق المتهم “بوشناق خلادي”.