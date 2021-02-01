8 منظمات اقتصادية تتوحد تحت مسمى “التكتل الجزائري للتنمية الاقتصادية”

قررت ثماني منظمات اقتصادية اليوم التوحد في تكتل اقتصادي جزائري موحد، يكون قوة اقتراح اقتصادية تتكفل بالانشغالات المالية والاقتصادية للمتعاملين الاقتصاديين.

وحسب البيان فإنه وفي إطار هذا التكتل سيتم استحداث بنك للمعلومات للاحصاء والتواصل ، كما سيتم جمع الأفكار والمبادرات الاتصادية والمشاريع لرفعها للجهات المخولة لتسريع تجسيدها

كما سيعمل التكتل حسب ذات البيان على صياغة سياسة منبثة من الموروث الحضاري الجزائري بالاعتماد على القدرات الوطنية.

كما تم تنصيب لجنة وطنية تعمل على التنسيق بيع مكونات هذا التكتل أين تم تنصيب مصطفى روبايين رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات رئيسا لهذه اللجنة

ويضم التكتل الاقتصادي الجزائري كل من المنظمات الاقتصادي الأتية:

المنظمة الوطنية للمؤسسات وحالرف

فديرالية المقاولين الشباب

المنتدى الاقتصادي للنخب والكفاءات

هواري تيغرسي عضو لجنة المالية بالبرلمان

المنظمة الوطنية لبلشباب ذو الكفائة العلمية

الاتحاد الوطني للدفاع عن حقوق الحرفيين والمهن

الاتحاد الوطني للمهندسيين الزراعيين