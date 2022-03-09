8 نساء يتهمن زمور بـ”السلوك غير اللائق والاعتداء الجنسي”

اتهمت ثماني نساء، بعضهن مكشوفة وجوههن، المرشح اليميني المتطرف بالانتخابات الرئاسية، إريك زمور “بالسلوك غير اللائق والاعتداء الجنسي”. وهذا لحقائق مزعومة تراوحت بين 1999 و2019، عندما كان صحافيًا.

كما تحدثت نساء أخريات علنًا للموقع لأول مرة، على غرار “كلير”. التي تروي أنها أجرت تدريبًا داخليًا قصيرًا في عام 2002 داخل هيئة تحرير صحيفة “لوفيغارو”. حيث عمل المرشح الرئاسي المثير للجدل لسنوات ككاتب عمود.

وكانت الشابة وقتها تبلغ من 18 عاماً، كما روت لـ”ميديابارت”، موضحة أنه تم استدعاؤها لمساعدة إريك زمور لحل مشكل معلوماتي. تقول هذه الأخيرة التي أصبحت اليوم مهندسة في المعلوماتية:”شعرت بيده على ظهري”.

في حين نقل “ميديابارت”عن باسكال سوفاج الزميلة السابقة، لإريك زمور في “لوفيغارو”، تأكيدها أنها تحدثت إلى الصحافي السابق حول هذا الموضوع. “قلت له، لا تلمس المتدربة”. فرد علي قائلا: “الآن لم نعد قادرين على مغازلة المتدربين، فهم خلقوا من أجل القوة وإرضاء شهواتنا”.

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كما اتهمت متدربة سابقة أخرى عام 1999 تسمى “سيفرين”، المرشح اليميني المتطرف المثير للجدل بـ”بمقترحات فجة للغاية لعلاقات جنسية”، مؤكدة أنه “أوقفها داخل المصعد الكهربائي وفعل شيء مخل للحياء”. وسبق لهذه الأخيرة أن أدلت بشهادتها في شهر نوفمبر الماضي، دون الكشف عن هويتها، ضمن برنامج استقصائي على تلفزيون “فرانس2”.

في حين، اتهمت “غايل لينفانت” المسؤولة السابقة لحقوق المرأة في الحزب الاشتراكي الفرنسي، إريك زموز، كاتب العمود السابق، بفعل مخل. خلال تجمع سياسي صيفي للحزب في منطقة لاروشيل الفرنسية في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وفي منشور على الفيسبوك بـ24 أكتوبر حول الموضوع، قالت غايل لينفانت، “وجدت نفسي مذهولة لدرجة أنني لم أستطع فعل شيء سوى دفعه بعيدًا والهرب”. “لم يتم الإعلان عن أي شكوى”.

وبينما ذكر “ميديابارت” أن زمور رفض الرد عليه، اتهم مقربون من المرشح الرئاسي الموقع الاستقصائي. “بالسعي إلى إثارة الانتباه في اليوم العالمي للمرأة”.