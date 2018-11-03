«8 نوفمبر أول رحلة عمرة.. واعتماد 141 وكالة رسميا»

المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة لـ النهار:

«انطلاق تأشير ملفات العمرة الثلاثاء الماضي بعد رفع البصمات للمعتمرين»

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، عن انطلاق أول رحلة عمرة إلى البقاع المقدسة في الثامن من شهر نوفمبر الجاري، مشيرا إلى شروع الوكالات السياحية المعتمدة في رفع جوازات زبائنها إلى الديوان بهدف تأشيرها على مستوى القنصلية الثلاثاء الماضي 30 أكتوبر.

وقال عزوزة في تصريح لـ«النهار»، إن الديوان اعتمد إلى غاية الأحد الماضي، 141 وكالة سياحية بصفة رسمية لتأطير المعتمرين، وهي حاليا تستقبل ملفات المعتمرين لتنظيم رحلات إلى البقاع المقدسة، مشيرا إلى أن انطلاق أول رحلة عمرة هذا الموسم ستكون نهاية الأسبوع الجاري، بعد استكمال كل الترتيبات.

وأكد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، بأن الوكالات تشرف حاليا على عملية رفع البصمة لمعتمريها، قبل استكمال الملف وتقديمه للجهات المختصة بهدف الحصول على التأشيرة، حيث تشهد حاليا سوق العمرة إقبالا محتشما، حسب أصحاب الوكالات السياحية، في انتظار المولد النبوي الشريف.

واستبقت رحلات العمرة هذا الموسم الانطلاق الرسمي لبرامج الطيران، التي ستكون بداياتها الرسمية، حسب مصادر «النهار»، في العاشر من الشهر الجاري بالنسبة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، في حين سيكون الإنطلاق الرسمي لبرنامج رحلات العمرة لشرطة طيران «ناس» في الـ11 نوفمبر الجاري.

وعلمت «النهار» من مصار مطلعة، في وقت سابق، أن الوكالات السياحية مطالبة برفع بصمات المعتمرين المرافقين لها، على مستوى مراكز VFS بمختلف الولايات، وذلك مقابل 1000 دينار لكل معتمر، كما يمكن لهؤلاء المعتمرين التنقل فرادى لرفع بصماتهم، حيث تمنح لهم وثيقة تثبت العملية يتم إدراجها بملف التأشيرة.

وكشف متعاملون سعوديون ووكالات سياحية جزائرية عن إمكانية ارتفاع أسعار العمرة لهذا الموسم، بسبب ارتفاع تكاليف كراء العمائر من جهة.

وكذا دخول قطار الحرمين الخدمة من جهة أخرى، حيث سيكون لزاما على الوكالات ضمان النقل بين مكة والمدينة عبر القطار، الذي يقضي المسافة بين الحرمين في مدة زمنية قياسية، الأمر الذي يوفر راحة للمعتمرين.

ولكن بالمقابل فتسعيرته تزيد بحوالي 3 أو 4 أضعاف النقل عبر الحافلة، مما سيجعل تكاليف العمرة مرتفعة تلقائيا بداية من هذا الموسم بما لا يقل عن 10 آلاف دينار على الأقل.