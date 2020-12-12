80 ألف مليار “بروسيات” قضائية لم يتم تحصيلها!

مجلس المحاسبة يكشف المستوى الهزيل لعملية تحصيل الغرامات

أضرار في الخزينة بسبب 94 ألف مليار غرامات جمركية

الغرامات القضائية تحتل الصدارة في إجمالي بواقي التحصيل الضريبي بـ 64.64 ٪

فاقت قيمة بواقي الغرامات القضائية غير المحصّلة أرقاما قياسية لتزيد عن 800 ألف مليار مقارنة بالأموال الضريبية غير المحصلة، والتي تعود لعدة سنوات خلت، فيما ألحق التهرب عن دفع الغرامات الجمركية أضرارا معتبرة بالاقتصاد الوطني والخزينة العمومية، بعدما قارب 95 ألف مليار ناجم عن أزيد من 20 ألف مخالفة.

وأبدى قضاة مجلس المحاسبة عدم رضاهم من مستوى التحصيل الضريبي، بناءً على تقرير الوضعية الإحصائية الشاملة لحقوق المعاينة التي قامت بها مديرية كبريات المؤسسات، حيث بلغ إجمالي بواقي التحصيل مع نهاية عام 2018، 151.958 مليار دينار مقابل 232.19 مليار دينار في 2017 و 236.41 مليار دينار في سنة 2016، أغلبها متعلقة بديون جبائية قديمة.

وحسب مضمون التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2018، تحصلت “النهار” على نسخة منه، فإنه وعلى مستوى المديريات الولائية للضرائب، فقد سجلت بعنوان 2018 مجموعا قدره 13.270.177 مليار دينار كحقوق معاينة، ورغم ذلك، لم تتمكن إدارة الضرائب من تحصيل سوى 149.069 مليار دينار، أي ما يمثل 1.15 ٪ من مجموع الحقوق المعاينة بعد حسم المبالغ الملغاة والمخفضة والقيم المنعدمة، حيث وصل مجموع الإلغاءات إلى 342.81 مليار دينار وهو ما يمثل 2.58 من المئة، بينما بلغت بواقي التحصيل بعنوان 2018، 12.778.288 مليار دينار، وتشمل غرامات قضائية وضرائب ورسوم ورسوم شبه جبائية.

وتمثل الغرامات القضائية مجموعا قدره 8.259.358 مليار دينار، أي بنسبة 64.64 من المئة من المبلغ الإجمالي لبواقي التحصيل، فبعد القيام بإجراءات التحصيل والمنازعات، تم إلغاء 70.58 مليار دينار مقابل عدم التمكن من تحصيل 2.251 مليار دينار، أي بمعدل تحصيل جد ضعيف لم يتعدَ 0.03 من المئة، وبالتالي بلغ إجمالي المستحقات العالقة إلى غاية 31 ديسمبر 2018، مجموعا قدره 8.259.358 مليار دينار.

وقد عرفت الغرامات القضائية بعنوان 2018 ارتفاعا بمعدل 2.64 من المئة، مما يعادل زيادة قدرها 214.972 مليار دينار، وفي هذا النطاق، سجلت بعض المديريات الجهوية للضرائب تحصيلا معتبرا على مستوى وهران وقسنطينة.

وطالب قضاة مجلس المحاسبة، مديرية كبريات المؤسسات، بتحصيل ضريبي يقدر بـ 144.16 مليار دينار، بما يمثل نسبة 3.10 من المئة، حتى يبدون رضاهم على مستوى إجمالي التحصيل.

94 ألف مليار أضرار في الخزينة بسبب غرامات جمركية غير محصّلة!

وفي المقابل، سجلت حواصل المديرية العامة للجمارك لسنة 2018، إيرادات بمجموع 323.99 مليار دينار، مسجلة بذلك انخفاضا بمعدل 11.07 من المئة مقارنة بـ 2017 “364.31 مليار دينار” .

وتمثل الإيرادات المنجزة في تلك السنة، نسبة 11.94 من المئة من مجموع الإيرادات الجبائية، وتتكون أساسا من الإيرادات المتأتية عن الحقوق الجمركية على السلع المستوردة بمبلغ 316.82 مليار دينار، ما يمثل نسبة 97.78 من المئة من مجموع حاصل الجمارك، ثم تأتي إتاوات على السلع المستوردة بمبلغ 4.57 مليار دينار ونسبة 1.41 من المئة من مجموع حاصل الجمارك.

وتواجه إدارة الجمارك، حسب التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2018، عدة صعوبات ترتبط بظاهرة التهرب الجمركي وما تخلفه هذه الظاهرة من آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني بصفة عامة، مما يفاقم في حجم الأضرار التي تلحق بالخزينة العمومية في مجال تحصيل الحقوق والرسوم، إذ سجلت مصالح المنازعات الجمركية ما يقارب 20.343 مخالفة سنة 2018 مقابل 20.445 مخالفة في 2017 و 23.398 في 2016، ويترتب على اكتشاف هذه المخالفات تطبيق غرامات بلغت 94.87 مليار دينار في 2018 مقابل 99.37 مليار دينار في 2017 و118.72 مليار دينار في 2016.

وسجلت المديرية العامة للجمارك عام 2018، ارتفاعا طفيفا في الغرامات المحصلة من الغرامات الجمركية بنسبة 2.59 من المئة بمبلغ قدره 8.425 مليار دينار مقارنة بسنة 2017.