80 راغبا في الترشح للرئاسيات يسحبون استمارات اكتتاب التوقيعات

سحب إلى غاية اليوم الخميس، 80 راغبا، في الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر المقبل، استمارات اكتتاب التوقيعات.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي ذراع، أنه من ضمن الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة مسؤولو أحزاب.

ومن بين الرغبين رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي, رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد, رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة, بالإضافة الى رئيسي حزبي التجمع الجزائري والجزائر للرفاه على التوالي علي زغدود و مراد عروج.

ومن ضمن الشخصيات التي سحبت استمارات اكتتاب التوقيعات بصفتهم مرشحين أحرار الوزير الاول الاسبق عبد المجيد تبون والرئيس الاسبق للحزب الوطني للتضامن والتنمية، رابح بن شريف الى جانب 3 مترشحات.