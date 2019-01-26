82 % من مشاريع أونساج تم تمويلها بأقل من 500 مليون سنتيم

قال مراد زمالي وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، إن 82 من المائة من المشاريع الممولة من قبل أونساج.

وذلك منذ انطلاق هذا الجهاز إلى نهاية 2018، لم تتجاوز قيمة تمويلها 500 مليون سنتيم.

وأكد زمالي خلال افتتاحه للملتقى الوطني لمدراء الهياكل الولائية، للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

بأن ما يروج حول قصة أن الشباب يأخذ مليار من خزينة الدولة ويذهب في حال سبيله، كلام فارغ.

وأغلب المشاريع الممولة من قبل الوكالة لم تتعد 500 مليون سنتيم، و3 من المائة منها فقط تجاوز 900 مليون سنتيم.

كما أضاف بأن 17 من المائة من المشاريع الممولة تراوحت قيمتها بين 500 مليون و900 مليون سنتيم.