830 لاجئا سوريا عادوا إلى وطنهم خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين السوريين، أن ثمان مئة وثلاثين لاجئا عادوا إلى سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

إما عادوا من لبنان عن طريق معبري “جديدة يابوس” و”تلكلخ”، أو عادوا من الأردن عبر معبر “نصيب”.

مضيفا أن الجانب الروسي و”صندوق قاديروف” الشيشاني قد نفذ كل منهما عملية إنسانية.

واحدة تم خلالها تسليم الغذاء، بالإضافة إلى ملابس رياضية إلى بلدة زملكا بريف دمشق.

والثانية في مدينة حلب، تم خلالها توزيع ملابس الشتوية وطن واحد من الخبز على السكان المحليين.

كما قامت وحدات سلاح المهندسين السوري بتطهير الأراضي من الألغام، حيث تم اكتشاف وإبطال مفعول قرابة ستين عبوة قابلة للانفجار.