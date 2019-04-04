89 “تهمة” تطارد سفاح المسجدين في نيوزيلندا

أعلنت الشرطة النيوزيلندية أن سفاح مسجدي مدينة كرايس تشيرش، يواجه 89 تهمة منها 50 تهمة بالقتل و 39 تهمة بشروع في قتل آخرين.

وحسبما كشفته ذات المصالح اليوم الخميس، فإن الأسترالي برينتون تارنت ستوجه له تهم أخرى، غير التي تم توجيهها إليها لكنها قيد البحث حاليا.

حيث من المقرر أن يمثل المتهم أمام جلسة استماع بالمحكمة العليا في كرايس تشيرش، عبر تقنية الفيديو من مدينة أوكلاند، غدا الجمعة.

ويذكر أن منفذ الهجوم الارهابي على مسجدي “النور” و”لينورد” في نيوزيلندا، قد بث مقطعا مباشرا يوثق المجزرة عبر الفايسبوك.

في اعتداء اعتبر الأكثر دموية في تاريخ البلاد، خلف 50 قتيلا و جرح 48 آخرين، يوم 15 من مارس الفارط.